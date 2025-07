VÍDEO: Homem furta ônibus, sai em disparada e derruba poste

A prisão ocorreu por volta das 16h, após perseguição da GM. O homem foi conduzido à Delegacia de Valinhos, onde a ocorrência está sendo registrada. A motivação do furto ainda é apurada pela Polícia Civil.

A ocorrência teve início por volta das 14h50, quando o suspeito invadiu a garagem da empresa SOU Valinhos, no bairro Chácaras São Bento, e saiu com o coletivo. Durante a fuga, o veículo colidiu contra um poste de energia, que caiu sobre uma residência. Não houve feridos, segundo informações iniciais.

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (9) suspeito de furtar, pela terceira vez, um ônibus do transporte coletivo de Valinhos. Ele foi flagrado dirigindo o veículo pelas ruas da cidade até ser interceptado pela Guarda Municipal na Avenida Tancredo Neves, no Parque das Colinas.

A Guarda Municipal confirmou que essa é a terceira vez que o mesmo indivíduo se envolve em furto de ônibus na cidade.

Em nota, a SOU Valinhos informou que o veículo estava vazio no momento da invasão e que colabora com as investigações. A empresa também afirmou que adotará medidas adicionais para reforçar a segurança na garagem.

O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil, com apoio da corporação municipal.