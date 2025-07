Casal em Valinhos acusa PMs de agressão durante abordagem

Um casal de Valinhos registrou boletim de ocorrência contra dois policiais militares por agressão durante uma abordagem em frente à própria residência. As imagens de uma câmera de segurança mostram os PMs atingindo o homem e a mulher com cassetetes, após uma discussão.

As vítimas foram identificadas como Luiz Henrique Jacopini, de 27 anos, e Samara Aparecida Siqueira, de 23. No vídeo, a conversa entre os envolvidos rapidamente evolui para agressões físicas, que teriam sido iniciadas por um dos policiais, segundo as imagens.

Em versão registrada no boletim de ocorrência, os PMs alegaram que fizeram “uso moderado da força” para conter Luiz. A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que a Polícia Militar instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a conduta dos agentes.