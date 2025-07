Justiça solta biólogo preso com arsenal ilegal em Campinas

A Justiça de Campinas revogou a prisão preventiva do biólogo Fábio Augusto de Souza, de 45 anos, detido com 10 armas de fogo, munições e uma porção de maconha. A decisão impôs medidas cautelares, como recolhimento domiciliar noturno, comparecimento mensal à Justiça e pagamento de fiança em até 30 dias.

Fábio foi preso em flagrante no dia 28 de junho, no Parque Industrial, após vizinhos acionarem a Polícia Militar ao ouvirem disparos de arma de fogo próximos ao horário do almoço. No local, os agentes encontraram uma pistola calibre 9mm e um revólver calibre 357. No quintal, havia cápsulas deflagradas.

Durante a abordagem, o biólogo informou que mantinha outras oito armas na casa do pai, incluindo dois revólveres sem registro. Todo o material foi apreendido e o caso foi registrado no 1º Distrito Policial.