Dois procurados por associação ao tráfico são presos pelo Baep

Uma equipe do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), durante patrulhamento tático no bairro Jardim Marisa, na área do 47º BPM/I, abordou um homem. Após verificações, os policiais confirmaram que ele tinha um mandado de prisão em aberto.

Em diligências posteriores, os agentes foram até a residência do suspeito, onde encontraram e prenderam também sua esposa, que igualmente estava com prisão requisitada. Ambos são investigados no mesmo processo, acusados de associação ao tráfico de drogas no município de Louveira.

Segundo as informações, o homem, de 24 anos, já possui passagens pela polícia por tráfico de entorpecentes. Já a mulher, de 27 anos, não tinha antecedentes criminais registrados. O caso está sob responsabilidade da 2ª Seccional da Polícia Civil de Campinas, e as investigações continuam em andamento.