Máxima aumenta um pouco, mas frio segue pela manhã na RMC

As temperaturas devem aumentar entre esta quinta-feira (10) e sexta-feira na RMC (Região Metropolitana de Campinas). As mínimas devem ficar em torno de 12°C nas primeiras horas do dia, e as máximas variam entre 23°C e 25°C.

Não há previsão de chuva para o período, mas a umidade relativa do ar pode ficar baixa, próxima a 40% nos próximos dias.

Até amanhã, é possível que algumas regiões da RMC registrem novamente episódios de nevoeiro no início da manhã. Cidades do extremo leste da região, como Pedreira, Morungaba, Itatiba e áreas próximas, podem apresentar o fenômeno nas primeiras horas do dia.