Feriado terá frio cedo, sol e sensação térmica mais baixa

A segunda-feira (9), feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, começou com frio em Campinas, e a temperatura mínima registrada foi de 11°C nas primeiras horas do dia. Apesar do aquecimento gradual ao longo da manhã, os termômetros não devem passar dos 22°C durante a tarde, mantendo o clima ameno.

Segundo o Climatempo, o vento moderado vindo do sudeste, a 11 km/h, contribui para uma sensação térmica mais baixa, mesmo com céu aberto e presença de sol ao longo do dia. À noite, a nebulosidade aumenta, mas sem previsão de chuva.

A umidade relativa do ar varia entre 49% e 89%, com queda nos níveis durante a tarde. A combinação de frio matinal, vento constante e máxima moderada deve manter o feriado com características típicas de inverno na região.