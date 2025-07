Indaiatuba testa mosquitos para detectar vírus da dengue e zika

A Secretaria de Saúde de Indaiatuba iniciou uma nova fase de prevenção à dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti com a instalação de armadilhas que capturam e analisam mosquitos adultos em laboratório. A ação faz parte da pré-temporada de combate à dengue, coordenada pelo Centro de Operações Contra a Dengue.

O objetivo do trabalho é detectar precocemente a circulação dos vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela, antes mesmo que surjam casos em humanos. Para isso, os mosquitos coletados semanalmente passam por testes de PCR em tempo real, técnica que identifica se estão infectados por algum dos quatro sorotipos virais.

Segundo a Secretaria de Saúde, o modelo de monitoramento foi testado anteriormente no bairro Jardim João Pioli e apresentou bons resultados. Agora, a tecnologia começou a ser aplicada no Jardim Brasil e no Carlos Aldrovandi. A expectativa é instalar até dezembro 90 armadilhas em pontos estratégicos da cidade, sendo 60 delas já nos próximos dois meses.