Emdec aplica R$ 33 mi em penalidades ao transporte coletivo

Segundo a própria Emdec, o sistema convencional teve R$ 29,7 milhões abatidos no período, enquanto os permissionários do sistema alternativo sofreram descontos de R$ 3,6 milhões na receita tarifária. Só no primeiro semestre de 2025 , foram aplicadas autuações que somam R$ 8,4 milhões ao transporte convencional e R$ 764,7 mil ao alternativo.

Entre 2021 e junho de 2025, foram registradas 96.745 autuações contra operadores e permissionários. Faltas de viagens lideram as infrações, seguidas por atrasos nas partidas programadas e desvios de itinerário. Apenas no primeiro semestre deste ano, 22,2 mil autuações foram aplicadas — 83% por faltas e 12% por atrasos.

Além disso, 45 autuações específicas por descumprimento de cláusulas contratuais foram aplicadas a empresas do sistema convencional, especialmente por ultrapassar os limites de idade média da frota (máximo de cinco anos) e idade máxima dos veículos (15 anos para articulados e 10 anos para ônibus convencionais). Esses casos tramitam na esfera judicial e têm espaço para defesa das empresas.

As concessionárias impactadas pelos descontos são: VB Transportes e Turismo, Consórcio Cidade de Campinas (Concicamp), Urbcamp e Onicamp Transporte Coletivo. Já entre os permissionários do sistema alternativo, que operam com veículos menores, estão as cooperativas Altercamp, Cooperatas, Cotalcamp e Coopcamp.