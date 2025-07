Vinhedo promove campanha de doação de sangue no Ceprovi

O projeto “Vinhedo Sangue Bom” realiza nesta sexta-feira, 11 de julho, mais uma campanha de doação de sangue no município. A ação é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Vinhedo e o Hemocentro da Unicamp, com o objetivo de reforçar os estoques de sangue e auxiliar no tratamento de pacientes que precisam de transfusão.

A coleta será feita das 8h30 ao meio-dia, no Ceprovi, que fica na Avenida Independência, nº 5407, no Centro. Para participar, é necessário preencher um formulário online e agendar um horário previamente, a fim de evitar aglomerações. O link para inscrição é: https://forms.gle/6mzCAGpcNRGCn6z17.

É obrigatório apresentar documento com foto (RG ou CNH) e informar o endereço completo de residência no ato da doação.