Bebê de 2 meses é encontrada morta e com sinais de maus-tratos

Uma tragédia chocou a cidade de Campinas nesta terça-feira (08). A pequena Emília Miguel dos Santos, de apenas dois meses de idade, foi encontrada morta no Hospital Ouro Verde, após ser levada pelo pai, que abandonou o local pouco depois.

O caso aconteceu na Avenida Itamarati, no Jardim Aeroporto, na região do distrito do Ouro Verde. Segundo informações da Polícia Militar, o homem chegou ao hospital com a criança, mas deixou-a sozinha e foi embora. Quando a equipe médica percebeu a situação, a menina já estava sem vida.

Enquanto uma viatura foi deslocada para o hospital, outra se dirigiu à residência da família. No local, os policiais encontraram mais quatro crianças vivendo em condições insalubres. O Conselho Tutelar de Campinas foi acionado para acompanhar o caso.