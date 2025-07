Campinas aplica 320 mil doses contra gripe em 13 semanas

A cobertura vacinal, no entanto, ainda está abaixo da meta de 90% estabelecida para os públicos prioritários. Até agora, os índices registrados são:

Idosos : 116.789 doses aplicadas ( 53,76% da população estimada em 217.232)

: 116.789 doses aplicadas ( da população estimada em 217.232) Crianças de 6 meses a 5 anos : 27.716 doses ( 38,69% de 71.633)

: 27.716 doses ( de 71.633) Gestantes: 3.117 doses (33,90% de 9.194)

A vacina contra a gripe segue disponível em todos os Centros de Saúde (CSs) de Campinas, sem necessidade de agendamento. Para receber a dose, basta apresentar um documento com foto e a carteira de vacinação (se disponível).

Neste ano, o imunizante protege contra as variantes dos vírus Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B, podendo ser administrado junto com outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. No caso das crianças que recebem a vacina pela primeira vez, são necessárias duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas.