Ovos e cebola caem, mas frutas disparam na Ceasa

O mais recente levantamento do Sacolômetro da Ceasa Campinas, referente à semana de 30 de junho a 7 de julho, revelou queda expressiva nos preços de ovos, raízes e tubérculos, com destaque para a cebola nacional, que recuou 20% e passou a ser vendida por R$ 2,00 o quilo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os ovos brancos caíram 5% e custam R$ 190,00 (30 dúzias). Já o ovo vermelho teve baixa de 4,8%, sendo comercializado a R$ 200,00 (30 dúzias). Segundo Paulo Palma, técnico da Ceasa, “a queda nos ovos se deu por conta da redução no preço do milho e do farelo de soja, insumos usados na alimentação das aves”.

No grupo das raízes e tubérculos, a batata ágatha teve queda de 12,5% (R$ 2,80/kg), enquanto a cenoura caiu 11,1% (R$ 2,00/kg). Palma aponta que a baixa nos preços é resultado do aumento da produção em regiões como Vargem Grande do Sul.