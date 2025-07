Nevoeiro causa nove cancelamentos e 14 desvios em Viracopos

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, operou com auxílio de instrumentos para pousos e decolagens das 4h38 até as 9h37 desta terça-feira (9), devido ao forte nevoeiro que encobriu a região do terminal. Segundo a administração do aeroporto, 14 voos precisaram ser alternados para outros aeroportos e nove foram cancelados por causa da visibilidade reduzida durante o período.

Desde as 9h37, o aeroporto voltou a operar normalmente em condições visuais. A operação por instrumentos é acionada sempre que as condições meteorológicas não permitem pousos visuais, sendo comum em dias de neblina intensa, como registrado nesta manhã de inverno.

O fenômeno está relacionado à atuação de uma massa de ar frio que permanece sobre o estado de São Paulo. De acordo com a Defesa Civil estadual, a frente fria continuará influenciando o clima da região até sexta-feira (11), com temperaturas mínimas previstas de até 8°C nas madrugadas.