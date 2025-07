PF desarticula esquema de tráfico internacional por Viracopos

As investigações começaram após uma abordagem de rotina da Polícia Militar Rodoviária, durante a Operação Impacto , na cidade de Jaú (SP), em um ônibus que fazia o trajeto Campo Grande (MS) – Rio de Janeiro (RJ). Uma passageira, que afirmou ter como destino Campinas, foi encontrada com etiquetas de bagagem referentes a um voo da Azul (AD2491) entre Corumbá (MS) e Viracopos.

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (8) a Operação Tramesa , com o objetivo de desmantelar uma associação criminosa especializada no tráfico internacional de drogas por meio de voos comerciais com destino ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

Segundo a PF, o grupo usava compartimentos ocultos em veículos e malas, além de mensagens cifradas e movimentações financeiras em nome de terceiros, para dificultar o rastreamento e driblar os órgãos de repressão.

Com base nos elementos colhidos, a Justiça Federal de Campinas expediu quatro mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão, todos cumpridos no estado do Mato Grosso do Sul, nas cidades de Campo Grande e Corumbá.

A Justiça também determinou o bloqueio de bens dos investigados e uso de tornozeleiras eletrônicas para suspeitos que não tiveram prisão decretada. O material apreendido será periciado em Campinas, onde a PF busca identificar novos integrantes da organização criminosa.