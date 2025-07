Mulher ateia fogo em guarda após agredir filha com facão

Uma mulher de 58 anos foi presa em flagrante na segunda-feira (7) em Valinhos, após atacar a própria filha com um facão e, na sequência, atear fogo em um guarda municipal. O agente, identificado como Leandro Pereira da Silva, está internado na UTI do Hospital Irmãos Penteado, em Campinas, com queimaduras graves.

Segundo a ocorrência registrada no plantão policial, a Guarda Municipal foi chamada pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II Esperança) para apoiar a aplicação de medicação na mulher, identificada como Vania. Após o procedimento, os guardas se preparavam para encerrar o atendimento quando um vizinho alertou que Vania estava agredindo sua filha adolescente com um facão.

O guarda Leandro retornou ao quintal do imóvel, momento em que Vania pegou um galão de gasolina, jogou o líquido sobre o agente e ateou fogo. Leandro desceu as escadas em chamas e foi socorrido pelos colegas da corporação, que conseguiram apagar o fogo e o encaminharam inicialmente à Santa Casa de Valinhos. De lá, ele foi transferido para Campinas, onde segue internado em estado grave.