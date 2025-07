Ex agride e rouba jovem em Pedreira e acaba preso pela PM

Um homem foi preso por violência doméstica e roubo na noite desta semana no bairro Jardim Marajoara, em Pedreira. A vítima, uma jovem de 21 anos, relatou à Polícia Militar que havia terminado o relacionamento há cinco dias por conta de históricos de agressões e ameaças.

Segundo o boletim de ocorrência, ao retornar do trabalho de motocicleta, a mulher foi abordada pelo ex-companheiro, que a forçou a parar em um local isolado. Ele exigiu que ela entregasse seus pertences, incluindo a chave da moto e uma mochila com documentos. Em seguida, a agrediu fisicamente e arremessou os objetos em um córrego próximo.

Com as informações fornecidas pela vítima, os policiais localizaram o agressor, que confessou o crime. A jovem foi encaminhada a uma unidade de saúde, onde foram constatadas lesões no abdômen.