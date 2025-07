Agressor é preso após espancar ex e destruir casa em Sumaré

Um caso de violência doméstica chocou moradores do bairro Jardim Santa Catarina, em Sumaré, na madrugada desta segunda-feira (7). Duas mulheres foram encontradas feridas na Rua Pastor Santino Soares, com sinais visíveis de agressão, como inchaço, vermelhidão e sangramentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo relato das vítimas, o agressor é ex-companheiro de uma delas, que, após as agressões, ainda quebrou um carro estacionado na rua e se trancou dentro da casa. A Polícia Militar foi acionada e, ao entrar no imóvel, encontrou o local com móveis e eletrônicos destruídos, além de manchas de sangue espalhadas pelos cômodos.

A mulher agredida já possuía medida protetiva contra o autor, que foi preso em flagrante e levado ao Plantão Policial de Sumaré, onde permanece à disposição da Justiça. O caso será investigado como descumprimento de medida protetiva, lesão corporal e dano qualificado.