GCM desmantela desmanche de caminhões e prende quatro

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi Guaçu descobriu, na manhã desta segunda-feira (7), um galpão usado para o desmanche de caminhões roubados no bairro Chácaras Pantanal, na Rua Servidão. A operação resultou na prisão de quatro suspeitos e na apreensão de veículos e peças furtadas.

A ação teve início após uma denúncia anônima, que indicava que um caminhão roubado estava sendo levado para o local, identificado por rastreamento. Com informações reunidas em dias anteriores, as equipes da GCM se dirigiram até o imóvel, onde perceberam intensa movimentação suspeita.

No momento da abordagem, os guardas montaram um cerco e prenderam quatro homens que tentavam fugir. No interior do galpão, foram encontrados dois caminhões, duas carretas — sendo uma delas roubada em Casa Branca, onde o motorista foi feito refém — além de cabines e peças de veículos desmontados.