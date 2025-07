Aposentado que morreu afogado se sacrificou pelo filho

O aposentado José Donizete Luca, de 65 anos, morreu afogado na noite do último domingo (6) no Rio Mogi Guaçu, após o barco em que estava virar durante um passeio em família. O caso aconteceu na região do distrito de Martinho Prado Júnior, em Mogi Guaçu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

José estava com o filho, de 41 anos, e um sobrinho, de 33, quando a embarcação virou a cerca de 100 metros da margem. Segundo relatos da família, o aposentado pediu que o sobrinho salvasse o filho primeiro, afirmando que sabia nadar e poderia se manter seguro até o resgate.

Os três estavam em uma chácara próxima ao rio, onde participavam de um churrasco com parentes e amigos, quando decidiram fazer o passeio de barco. Após a virada, o filho e o sobrinho conseguiram voltar à margem com segurança.