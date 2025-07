Entrega do Centro de Convivência marca fim de longa espera

A Prefeitura de Campinas entrega nesta quinta-feira (10) a obra de reforma completa do Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes, marco simbólico da cultura da cidade. Após 13 anos fechado, o espaço foi totalmente restaurado e será reaberto como parte das comemorações dos 251 anos de Campinas. Durante a cerimônia oficial, o governo deverá apresentar um cronograma para a retomada do uso, mas já anunciou a primeira atração artística no local: um concerto gratuito da Orquestra Sinfônica de Campinas, neste sábado (12), às 18h, no Teatro de Arena Teresa Aguiar (a área externa do complexo).

A apresentação ao ar livre marcará a reabertura do teatro externo. No repertório, a Orquestra apresentará clássicos de grandes musicais, como Evita, Cats, Frozen e Wicked. Os portões serão abertos ao público a partir das 15h, com transmissão simultânea em telão.