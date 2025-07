Frio persiste em Campinas e Defesa Civil emite novo alerta

Campinas vai continuar enfrentando temperaturas baixas ao longo da semana. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um novo boletim especial, alertando que uma massa de ar frio continuará influenciando o clima até sexta-feira (11 de julho). A previsão é de mínimas em torno de 8°C nas madrugadas e manhãs, exigindo atenção com idosos, crianças e pessoas em situação de rua.

Com o avanço da frente fria, a Defesa Civil de Campinas reforçou orientações à população, como uso de agasalhos, hidratação constante e cuidados com ambientes fechados, especialmente no uso de aquecedores. A entidade também alerta para o perigo de improvisações para se aquecer, como churrasqueiras e latas com fogo, que podem causar intoxicações e queimaduras.

A Prefeitura mantém a Operação Inverno 2025, que vai até 30 de setembro, com abrigo, alimentação e atendimento social para pessoas em situação de rua. Campinas conta com 180 vagas de acolhimento, sendo 120 no Samim, 40 na Casa da Cidadania, 20 na Casa da Esperança, além da Casa Santa Dulce dos Pobres, acionada em casos emergenciais.