Emdec interdita rua na Ponte Preta no feriado de 9 de julho

A Emdec vai interditar totalmente a Rua Irmã Ana Justina, no bairro Ponte Preta, nesta quarta-feira (9), feriado da Revolução Constitucionalista de 1932. O bloqueio será feito das 8h às 16h, no trecho entre as ruas da Abolição e Afonso Pena.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O fechamento é necessário para reparo de vazamento de esgoto, que será realizado pela Sanasa. Por conta da interdição, a Emdec programou desvios viários.

Motoristas que circularem no sentido da Abolição poderão desviar pelas ruas Oscar Leite, Dr. Ângelo Simões e Afonso Pena. Já quem vier pela Afonso Pena, a rota alternativa será pelas ruas Dr. Ângelo Simões, José Gonçalves Machado, Bráulio Gomes e da Abolição.