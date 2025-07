Feriado de 9 de julho altera serviços em Campinas

As orientações presenciais, que também acontecem nos postos localizados no Espaço Cidadão (Paço Municipal) e nas unidades do Agiliza Campinas (Barão Geraldo, Campo Grande, Nova Aparecida, Ouro Verde e Sousas) ficarão suspensas na quarta (9/7) e retornam na quinta-feira (10/7), a partir das 8h.

Ciclofaixa de Lazer Taquaral/Norte-Sul é opção no feriado

O espaço de lazer para ciclistas fica aberto no feriado (9/6), das 7h às 12h. A ciclofaixa estará aberta com a proposta de aliar o uso da bicicleta para atividade esportiva saudável e sustentável, em um cenário que inclui a Lagoa do Taquaral e a avenida Norte-Sul (José de Souza Campos). A operação da Ciclofaixa é integrada à tradicional Operação Lagoa, que é realizada aos domingos e feriados, no período das 7h às 13h.

PAI-Serviço opera normalmente

Não haverá alterações na operação do PAI-Serviço, durante o feriado da Revolução Constitucionalista. Os veículos irão circular com a programação prevista para sábados, domingos e feriados, das 6h30 às 18h. Também não haverá alteração no cronograma regular de agendamentos, que devem ser feitos pelo telefone 118 (opção 2), pelo aplicativo ou chatbot, disponível no site da Emdec. Os veículos do Pai-Serviço circulam sempre de segunda a sexta-feira, das 6h às 23h.