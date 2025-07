Cervejaria de Campinas vence nova premiação internacional

A Sim! Cerveja, primeira fabricante 100% de cervejas sem álcool do Brasil, com sede em Campinas, ampliou seu reconhecimento internacional neste fim de semana com duas novas medalhas na Copa Cervecera Mitad del Mundo 2025, realizada em Quito, no Equador. A competição reuniu rótulos de toda a América Latina.

Na avaliação dos jurados, a Melancia Sour n’ Salt conquistou a medalha de ouro, enquanto a Maracujá Sour’n Salt garantiu a prata. Ambas são variações do estilo Gose, uma cerveja artesanal tradicionalmente ácida, com toque salgado e generosa adição de frutas. Combinando refrescância e equilíbrio, os dois rótulos têm conquistado paladares e prêmios mundo afora.

Essa foi a segunda premiação importante da Melancia Sour n’ Salt em menos de dois meses. Em maio, o rótulo foi eleito a melhor cerveja sem álcool do mundo na World Beer Cup 2025, realizada nos Estados Unidos — um dos concursos mais prestigiados do planeta.