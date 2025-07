Setor de bares e restaurantes reduz prejuízo em Campinas

O setor de bares e restaurantes da região de Campinas registrou melhora nos indicadores econômicos em maio de 2025, segundo levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). O percentual de empresas operando em prejuízo ficou em 14%, abaixo da média nacional, que foi de 18%, o menor índice desde dezembro de 2024.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Pesquisa Nacional de Conjuntura Econômica, 45% dos estabelecimentos da região obtiveram lucro no mês, enquanto 41% mantiveram estabilidade financeira. A Abrasel aponta o Dia das Mães como um dos principais responsáveis pela alta no faturamento, considerada uma das datas mais lucrativas do ano para o setor.

Outro dado que chama atenção é a queda na taxa de endividamento. Enquanto 37% das empresas brasileiras têm algum tipo de conta em atraso, na região de Campinas esse índice foi de 30%. Entre os principais débitos estão impostos federais (88%), estaduais (67%) e taxas municipais (29%).