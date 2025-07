Motorista com sinais de enbriaguez mata motociclista é é preso

O motorista do carro apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Mesmo assim, foi preso em flagrante e levado à delegacia. Ainda de acordo com a PM Rodoviária, o homem não possuía habilitação para dirigir.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária e a concessionária Autoban, que administra o trecho, os dois veículos trafegavam pela faixa 3 da rodovia quando o automóvel colidiu na traseira da moto. Com o impacto, o motociclista foi arremessado e morreu no local . A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

Um motociclista morreu na tarde deste domingo (6) após ser atingido por um carro na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas . O acidente aconteceu por volta das 12h30, no quilômetro 98,6 da pista Sul , e envolveu uma moto Suzuki e um GM Cruze com placas de Hortolândia .

O acidente mobilizou diversas equipes, incluindo o helicóptero Águia do Corpo de Bombeiros, além de viaturas da Polícia Rodoviária, da Guarda Civil, da perícia técnica e da funerária, que fez a remoção do corpo às 17h26. Os dois veículos foram levados por guincho à base da PM Rodoviária no km 85 da rodovia.

Durante o atendimento da ocorrência, as faixas 2 e 3 ficaram interditadas por cerca de 40 minutos, provocando lentidão de aproximadamente 500 metros.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Campinas, que vai apurar as circunstâncias do acidente e avaliar a responsabilização criminal do motorista detido.