Emdec faz operação de trânsito para jogo da Ponte Preta

A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) realiza, nesta segunda-feira (7), uma operação especial de trânsito para a partida entre Ponte Preta e Tombense (MG), válida pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 19h30, no Estádio Moisés Lucarelli.

A operação teve início ainda na madrugada, com a reserva de vagas em trechos das ruas Cásper Líbero, Fernando Costa e Capitão Pedro de Alcântara. Já a partir das 7h, uma viatura percorreu os pontos para fiscalizar o estacionamento irregular.

Os bloqueios viários começam às 17h30, com nove pontos de interdição total nos acessos ao estádio. Estarão fechados os acessos à rua Cásper Líbero pelas ruas Afonso Pena, Frei José de Monte Carmelo, Salvador Caruso e Fernando Costa; além dos cruzamentos da rua Capitão Pedro de Alcântara com Dr. Tito Joaquim de Lemos e da rua Fernando Costa com a Thomaz Ortale.