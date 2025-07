São Marcos é tricampeão da Taça das Favelas feminina

A equipe feminina do São Marcos conquistou o tricampeonato da Taça das Favelas ao vencer o Paranapanema por 2 a 1, na grande final disputada neste domingo (6), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

O destaque da partida foi a atacante Isa, ex-integrante da seleção brasileira, que marcou os dois gols da vitória e comandou a equipe rumo ao título. Com o resultado, o São Marcos reafirma sua força no torneio, repetindo o duelo decisivo de 2022.

“Essa foi a mesma final que tivemos em 2022. O São Marcos é um projeto social incrível e conquistar o tricampeonato é um reconhecimento desse trabalho. No masculino, o Vila Bela manteve sua força, enquanto o Padre Anchieta fez uma campanha histórica chegando à final pela primeira vez. Todos os projetos participantes são incríveis, com professores comprometidos com o desenvolvimento social e pessoal desses jovens”, destacou Michele Eugênio, presidente da CUFA Campinas.