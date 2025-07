Vila Bela vence Padre Anchieta conquista bi da Taça das Favelas

Em uma partida emocionante até os minutos finais, o Vila Bela venceu o Padre Anchieta por 3 a 2 e conquistou o bicampeonato da Taça das Favelas no masculino. O duelo aconteceu no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e coroou a equipe que já havia levantado a taça na edição anterior.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Com a vitória, o Vila Bela reforça sua hegemonia na competição e consolida seu nome entre os principais times do futebol de base da região. A torcida comemorou intensamente a conquista, já projetando novas emoções para a próxima edição do torneio.

Biel foi o grande destaque da partida, marcando dois gols e sendo decisivo para a virada da equipe. Paquetá converteu um pênalti no segundo tempo e selou o triunfo. Pelo lado do Padre Anchieta, Bahia e John balançaram as redes, mantendo a partida equilibrada até o fim.