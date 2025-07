Semana será de sol e tempo firme na região de Campinas

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) terá uma semana de tempo estável, com predomínio de sol e temperaturas amenas, segundo o Cepagri da Unicamp. Nesta segunda-feira (7), os termômetros devem chegar a 25°C, sem previsão de chuva.

De acordo com a previsão, os valores de temperatura devem se manter próximos da média para o inverno, com mínimas por volta dos 12°C e máximas entre 24°C e 26°C ao longo da semana. A tendência também aponta para baixa nebulosidade e amplitude térmica acentuada, típica desta época do ano.

Ainda segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), não há indicativos de chuva até o final da primeira quinzena de julho, o que mantém o cenário de tempo firme na região.