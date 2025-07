Homem de 60 anos é morto a facadas pela mulher em Itatiba

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi levada ao hospital já sem vida, com um ferimento profundo no rosto. No local, familiares informaram que Rodolfo havia sido esfaqueado pela mulher.

Segundo a Polícia Civil, a companheira de Rofolfo, uma mulher de 59 anos, admitiu ter golpeado o companheiro com uma faca durante uma discussão. A versão foi inicialmente confirmada por uma neta do casal, de 16 anos, que testemunhou parte da agressão.

Na residência, a suspeita confessou que havia escondido a faca usada no crime no quintal, onde ela foi localizada pela polícia com marcas de sangue. A perícia técnica foi acionada.

Em depoimento, a mulher de Rofolfo relatou que o marido era alcoólatra e que as agressões físicas começaram há cerca de três meses. No dia do crime, ambos haviam ingerido bebida alcoólica. Ao esconder cervejas recém-compradas, a mulher teria sido agredida com tapas, chineladas e chutes.

Ela alegou ter se defendido com uma faca que encontrou caída no chão.

Apesar da alegação de legítima defesa, a autoridade policial entendeu que houve excesso no uso da força e apontou indícios de homicídio qualificado.