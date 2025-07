Procurado por roubo e extorsão é preso pelo Baep no Itatinga

Policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) capturaram, na sexta-feira, 4, um foragido da Justiça em Campinas. O caso aconteceu no bairro Jardim Itatinga e foi levado e registrado no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional da cidade.

Os agentes estavam em patrulhamento pela na área do 47° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), quando fizeram a abordagem de um homem em atitudes suspeitas próximo a uma casa de prostituição do bairro.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, ao consultarem o sistema, os policiais descobriram que o homem era procurado pelos crimes de extorsão e roubo.