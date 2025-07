Campinas tenta conter crise com renovação parcial dos ônibus

A tão esperada licitação do transporte coletivo — que promete a modernização total da frota, incluindo o sistema BRT — ainda está em fase preliminar. A consulta pública foi encerrada no início do mês, com 1.130 sugestões da população, e a prefeitura promete divulgar o cronograma do edital nos próximos 15 dias. Pelo planejamento, o processo licitatório terá ainda 45 dias úteis para recebimento de propostas após a publicação do edital.

Entre as exigências previstas estão: 100% da frota renovada, ar-condicionado, Wi-fi, GPS, câmeras de segurança, computador de bordo e tomadas USB em todos os veículos ao longo do contrato.