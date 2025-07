VÍDEO: Mulher é agredida em cruzamento da John Boyd Dunlop

Um homem foi preso em flagrante por agredir violentamente uma mulher na manhã desta quinta-feira (4) no Jardim Paulicéia, em Campinas, após ser contido por populares enquanto agredia uma mulher em via pública. O caso aconteceu no no cruzamento com a Rua Orlando Paulino com a Avenida John Boyd Dunlop, uma das mais movimentadas da cidade, e foi registrado pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

As imagens compartilhadas pelas redes sociais mostram a briga e a vítima tentando se proteger dos golpes enquanto o agressor desfere socos, chutes e, aparentemente, também usa um bastão. A agressão só foi interrompida com a ação de um homem que interveio e conseguiu conter o agressor, imobilizando-o até a chegada de equipes de segurança.

A vítima foi socorrida ao Pronto-Socorro São José com ferimentos leves e recebeu atendimento médico. Já o agressor, de 40 anos, permaneceu em observação médica após também apresentar escoriações.