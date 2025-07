Rua Irmã Serafina terá bloqueio parcial neste domingo

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai interditar um trecho da pista externa da rua Irmã Serafina, no Centro, neste domingo (6 de julho). O bloqueio acontecerá entre as vias Ferreira Penteado e Conceição, das 8h às 13h, para a realização de serviços da CPFL, que fará a troca de postes e estruturas no local.

Durante a operação, há a possibilidade de que o semáforo do cruzamento seja desligado temporariamente. A medida visa facilitar a atuação das equipes técnicas da concessionária.

Para garantir a fluidez e a segurança do trânsito, a Emdec vai destacar cinco agentes da mobilidade urbana para orientar motoristas e monitorar o tráfego. O fluxo da rua Irmã Serafina será desviado para a pista interna, incluindo o trânsito de ônibus que circulam na região.