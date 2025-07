GCM de Monte Mor recebe autorização para apreender veículos

O secretário de Segurança, Fábio Paganotto Carvalho , celebrou a conquista e afirmou que a medida é um avanço para o município. “ Com o pátio podemos efetuar apreensões que antes não eram feitas pois não havia local para levar os veículos. Isso garantirá mais segurança no trânsito de Monte Mor ”, disse.

Antes da medida, apenas a Polícia Militar tinha acesso ao uso do pátio da cidade. Com a novidade, os guardas civis municipais passam a ter respaldo para realizar blitz, autuar infrações e efetuar a apreensão de veículos que estejam irregulares.

Com o novo convênio, a Secretaria de Mobilidade Urbana, por meio do Demutran, já deu início a uma operação de recolhimento de veículos abandonados nas vias públicas. A primeira ação aconteceu nesta terça-feira (1º), com notificações sendo afixadas diretamente nos veículos com a data e o prazo para retirada.

Se os veículos não forem removidos pelos proprietários, poderão ser apreendidos e levados ao novo pátio autorizado para uso da GCM.