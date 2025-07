Campinas oferece 1.200 vagas no Feirão de Emprego na Ceasa

O 14º Feirão de Emprego e Oportunidades de Campinas vai reunir mais de 1.200 vagas de trabalho nos dias 7 e 8 de julho, das 9h às 16h, no refeitório do Mercado de Flores da Ceasa. Além das oportunidades, o evento contará com emissão gratuita da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) e entrevistas presenciais com empresas.

A ação é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, a Ceasa Campinas e o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), ligado à Polícia Civil. Para quem precisa da primeira via da CIN, será possível fazer a solicitação no local, apresentando certidão de nascimento ou casamento e CPF. O novo documento não é entregue na hora: estará disponível 30 dias depois, na administração da Ceasa, das 8h30 às 16h30.

Além das vagas no sistema do Centro Público de Apoio ao Trabalhador (Cpat), o feirão terá 14 empresas com seleção no local: Poupatempo, Espro, Atacadão, Carrefour, CPFL, CIEE, Dalbem, Giga Atacado, Grupo Provac, Guardinha, Oxxo, Procisa, Tenda e Uniseter.