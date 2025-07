EMDEC muda sentido de vias no Via Norte

A Prefeitura de Campinas implanta mudança no trânsito de duas ruas do Parque Via Norte a partir das 10h desta sexta-feira, 4 de julho. A medida, coordenada pela Secretaria de Transportes (Setransp), visa organizar o fluxo de veículos, especialmente os de grande porte que circulam pela região.

A rua Maria Edna Vilagelin Zakia passa a ter sentido único no trecho entre a Dr. Alberto Franco Lamounier e a Salvador Miniacci Caruso. O tráfego fluirá em direção à Salvador Caruso.

Já a rua dos Cambarás também terá mão única, no trecho entre as ruas Francisco de Salles Nogueira Filho e Dr. Alberto Franco Lamounier, com sentido em direção à Alberto Lamounier.