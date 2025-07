Suspeito de matar jovem Gyovanna tem 10 passagens na polícia

Luciano da Silva Bento, de 30 anos, suspeito de assassinar a adolescente Gyovanna Aline Lopes Ribeiro, de 15 anos, durante um roubo de celular em Hortolândia, já acumula dez passagens pela polícia. Ele foi preso na última quarta-feira (2), após se entregar no 6º Distrito Policial de Campinas, acompanhado por um advogado.

O criminoso estava com mandado de prisão temporária de 30 dias expedido pela Justiça e também era procurado por tentativa de latrocínio registrada anteriormente em Campinas. De acordo com a Polícia Civil, Luciano tem um histórico que inclui roubo, tráfico de drogas e posse irregular de arma de uso restrito, com registros desde 2011, quando ainda era adolescente.

O crime

O assassinato ocorreu na noite de domingo (29), no Jardim Malta, em Hortolândia. Gyovanna estava com uma amiga quando foi abordada por um homem em uma motocicleta, que exigiu os celulares. Ambas entregaram os aparelhos, mas a jovem, nervosa, não conseguiu lembrar a senha. O criminoso então efetuou dois disparos, um dos quais atingiu o abdômen da vítima, que não resistiu.