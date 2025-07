Família é sequestrada em Campinas e criminoso é preso pela GM

A Guarda Municipal de Campinas prendeu um homem suspeito de participar do sequestro de uma família, com marido, esposa e duas crianças, nesta quinta-feira (3), na região do Jardim Capivari. Outros integrantes da quadrilha conseguiram fugir.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante patrulhamento de rotina, a equipe do Grupo de Ações Especiais (GAE) foi abordada por uma testemunha, que informou que um roubo com sequestro estava em andamento. Segundo o relato, homens armados, em um carro cinza, abordaram um Ford Ka e levaram o veículo com as vítimas dentro.

A guarnição se deslocou rapidamente e localizou dois veículos: um Nissan Sentra prata e, logo em seguida, o Ford Ka preto em movimento. Após abordagem, os agentes identificaram que o condutor do Ford Ka era um dos autores do crime. No carro estavam ainda uma mulher e duas crianças, visivelmente abaladas, que foram reconhecidas como vítimas do sequestro.