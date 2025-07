Frio eleva casos de infartos e AVCs em Campinas

A chegada do inverno acende um sinal de alerta para as doenças cardiovasculares em Campinas. Segundo levantamento da Coordenadoria de Informação da Rede Mário Gatti, os atendimentos por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e Acidente Vascular Cerebral (AVC) aumentaram quase 29% nos últimos três meses, justamente no período em que as temperaturas começaram a cair.

Entre abril e junho de 2025, o número de casos subiu de 352 para 454, o que representa um crescimento de 28,98%. No acumulado do primeiro semestre, a rede municipal de saúde atendeu 2.067 ocorrências relacionadas a infartos e derrames. Os dados abrangem atendimentos realizados nos hospitais Mário Gatti e Ouro Verde, nas quatro UPAs da cidade (São José, Campo Grande, Carlos Lourenço e Anchieta) e também pelo Samu.

O médico Fábio Giovanetti Morano, cardiologista da Rede Mário Gatti, explica que o frio intenso provoca no organismo reações como a vasoconstrição arterial, que é o estreitamento dos vasos sanguíneos para preservar o calor do corpo. Esse processo, no entanto, aumenta a pressão arterial e pode comprometer a circulação para o coração e o cérebro, favorecendo infartos e AVCs.