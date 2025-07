Campinas coloca 19 bairros em alerta por transmissão de dengue

A Secretaria reforça que as orientações se estendem aos bairros vizinhos, já que a dispersão do vetor não respeita fronteiras. A recomendação é para que os moradores mantenham atenção redobrada e eliminem possíveis criadouros do mosquito.

As equipes de campo são da empresa Impacto Controle de Pragas, identificadas por uniforme e crachá, além de voluntários dos mutirões, que usam coletes com o selo “Campinas contra o mosquito”. Dúvidas sobre as equipes podem ser esclarecidas pelo telefone 156 ou com a Defesa Civil no 199.

Desde o início do ano, a prefeitura já realizou 620 mil visitas a imóveis para controle de criadouros, 137 mil ações de nebulização, 11 mutirões e removeu mais de 30 mil toneladas de resíduos. O município também capacitou 137 líderes comunitários, 250 brigadistas e 300 servidores em ações específicas de enfrentamento.