Família e amigos se despedem de técnico atropelado em Viracopos

Equipes técnicas dos dois órgãos estiveram no aeroporto e fizeram uma vistoria com foco nas condições de segurança oferecidas aos trabalhadores terceirizados. A visita incluiu reuniões com representantes da concessionária Aeroportos Brasil Viracopos (ABV) e com a delegada responsável pela apuração criminal, para o compartilhamento de informações.

A despedida foi marcada por comoção entre familiares e amigos na cidade do interior paulista, onde a vítima nasceu. Enquanto isso, o caso segue sob investigação por diversos órgãos, incluindo o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest).

Foi sepultado nesta quinta-feira (4), em Araçoiaba da Serra, o corpo de Rodrigo Augusto Lucena Barros, de 38 anos, trabalhador terceirizado morto durante manutenção da pista do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. O acidente aconteceu na madrugada de quarta-feira (3), quando Rodrigo foi atropelado por um veículo de outra empresa terceirizada que também prestava serviços no local.

Segundo o MPT, já havia um inquérito em andamento para apurar práticas de segurança entre as empresas contratadas pelo terminal aéreo, com audiência pública realizada em abril e participação de cerca de 40 prestadoras de serviço. No entanto, um novo procedimento será aberto para apurar especificamente as circunstâncias que levaram à morte de Rodrigo.



Equipes de resgate atuando na pista de Viracopos (Reprodução/Canal Viracopos Ao Vivo)

As duas empresas envolvidas — a contratante da vítima e a empresa do condutor do veículo — não têm sede no município. Ambas tiveram as atividades suspensas no local e foram notificadas a apresentar documentos e ajustes em seus processos de trabalho até segunda-feira (8). O MPT aguarda a conclusão da vistoria para definir novos desdobramentos legais e trabalhistas.