Defesa Civil alerta para novo pico de frio em Campinas

A Defesa Civil de Campinas emitiu novo alerta de baixa temperatura com a intensificação do frio nos próximos dias. Uma massa de ar polar segue atuando sobre a região, provocando madrugadas geladas e sensação térmica mais baixa, mesmo com a presença do sol.

O boletim mais recente foi divulgado na manhã de quinta-feira (3), quando os termômetros da Estação Cepagri marcaram 12,9°C às 6h36. A tendência é de queda ainda maior nas mínimas no final de semana, com destaque para os 8°C previstos ao amanhecer de domingo, de acordo com a Climatempo.

Nesta sexta-feira (5), a mínima será de 12°C e a máxima atinge os 24°C, sob céu limpo e baixa umidade. O frio aumenta no sábado (6), com mínima de 9°C e máxima de 23°C. O dia começa com névoa e a previsão indica mais nuvens à noite, sem chance de chuva. No domingo (7), a mínima prevista é de apenas 8°C, com máxima de 22°C e tempo firme.