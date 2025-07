Campinas celebra 93 anos da Revolução de 1932

A cidade de Campinas realiza na próxima quarta-feira, dia 9 de julho, às 9h, a tradicional solenidade cívico-militar em memória aos 93 anos da Revolução Constitucionalista de 1932. O evento ocorre no Mausoléu do Soldado Constitucionalista, no Cemitério da Saudade, e é aberto ao público.

O ato tem como objetivo preservar a memória dos ex-combatentes paulistas que enfrentaram o governo de Getúlio Vargas em defesa de uma nova constituição para o Brasil. A cerimônia é organizada com apoio da Polícia Militar, do Núcleo MMDC Campinas “Aldo Chioratto”, dos Escoteiros do Brasil e da Prefeitura de Campinas.

Durante a solenidade, será entregue a Medalha Constitucionalista, concedida pela Sociedade Veteranos de 32 – MMDC com apoio do Governo do Estado de São Paulo. A honraria reconhece pessoas e instituições que atuam na valorização da história e dos ideais do movimento de 1932.