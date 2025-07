Mutirão do CPAT oferece vagas com salário de até R$ 4,6 mil

O CPAT de Campinas realiza nesta sexta-feira, 4 de julho, um mutirão de entrevistas com 44 vagas abertas para o setor farmacêutico. A ação será feita em parceria com a rede de farmácias Drogal, que busca preencher 35 postos de operador de caixa e nove de farmacêutico.

As entrevistas ocorrem na sede do CPAT, na Avenida Campos Sales, 427, no Centro, das 8h às 16h. Os interessados devem levar currículo impresso atualizado e documento oficial com foto.

Para o cargo de operador de caixa, são 35 vagas com salário de R$ 1.985,56. É exigido ensino médio completo e não é necessário ter experiência anterior. Já para farmacêutico, são nove oportunidades com salário de R$ 4.647,65. O único requisito é ter registro ativo no Conselho Regional de Farmácia (CRF).