Suspeito de matar adolescente por celular se entrega em Campinas

O suspeito, de 30 anos, de matar a adolescente Gyovanna Aline Lopes Ribeiro, de 15 anos, durante uma tentativa de roubo em Hortolândia, se entregou à Polícia Civil na tarde desta quarta-feira (2), em Campinas.

O crime aconteceu na noite de domingo (29), no bairro Jardim Malta, quando Gyovanna foi abordada por um criminoso em uma motocicleta, enquanto estava com uma amiga. As duas entregaram os celulares, mas a jovem, visivelmente nervosa, não conseguiu lembrar a senha do aparelho. O criminoso efetuou dois disparos, um dos quais atingiu o abdômen da vítima, que não resistiu.

O acusado se apresentou acompanhado de advogado no 6º Distrito Policial, onde teve a prisão temporária de 30 dias cumprida, conforme mandado já expedido pela Justiça.