Estação Cultura terá telhado restaurado em obra de R$ 2 milhões

A Estação Cultura de Campinas inicia, na próxima semana, um processo de restauro do telhado da Ala Leste, com previsão de 12 meses de obras e investimento de R$ 2 milhões por meio do ProAC. A intervenção, aprovada pelo Condepacc em outubro de 2024, visa preservar um dos principais patrimônios ferroviários do município.

O trecho a ser restaurado fica entre a Torre do Relógio e o prédio do Ceprocamp, abrangendo uma área de 650 metros quadrados de telhado. Todas as telhas passarão por lavagem e testes de estanqueidade — procedimento que avalia se há vazamentos. As telhas danificadas serão substituídas por novas unidades do mesmo modelo, as chamadas telhas francesas, garantindo a estética original do imóvel.

O projeto também prevê a substituição de partes comprometidas do ripamento de madeira. A chegada dos materiais de obra está prevista para o dia 7 de julho, marcando o início oficial do processo.