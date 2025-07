Unicamp vence prêmio nacional de iniciação científica

Atualmente, o programa institucional da Unicamp conta com 1.045 bolsas de iniciação científica e tecnológica, além de 200 vagas voluntárias. Os auxílios são financiados pelo CNPq (751), pela própria Unicamp (279) e por parceria com a empresa Dow (15). Com o prêmio, a universidade receberá mais 20 bolsas do CNPq em 2024.

Frattini destacou que a Unicamp é responsável por 8% da pesquisa acadêmica nacional e 12% da pós-graduação do Brasil. Os programas de IC atendem tanto alunos de graduação quanto estudantes do ensino médio, aproximando-os de grupos de pesquisa e fomentando o pensamento científico, crítico e profissional.

A procura por esses programas aumentou. O processo seletivo deste ano recebeu 2.007 inscrições, o maior número da história da universidade.