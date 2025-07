Campinas recebe Festival Gospel com shows e ação solidária

Campinas será palco neste sábado (5) do Circuito Fest Gospel Marcha para Jesus, que acontece na Praça Arautos da Paz, no Taquaral, a partir do fim da tarde. O evento, gratuito, promete reunir milhares de pessoas em uma celebração de fé, música e solidariedade, com shows de grandes nomes da música gospel contemporânea.

Entre as atrações estão Thalles Roberto, vencedor do Grammy Latino de 2024 com o álbum Deixa Vir – Volume 2 (Ao Vivo), que traz ao palco sucessos como Avenida do Arrependimento e Arde Outra Vez. Também se apresentam Fernandinho, cantor com quase 25 anos de carreira e conhecido por canções do álbum Único, e Julliany Souza, que soma mais de 500 milhões de visualizações no YouTube com músicas como A Casa é Sua e Lindo Momento.

A programação inclui ainda a banda Morada, liderada por Brunão Morada e Miriam Cavalcante, conhecida por hits como É Tudo Sobre Você e Para que Entre o Rei.